Эрдоган пообещал нанести удар по Греции, если та перейдёт к эскалации
Анкара может нанести удар в любой момент, если Греция перейдёт к эскалации в территориальном противостоянии между странами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя агрессивные действия Афин в Эгейском и Средиземном морях.
По его словам, в Греции знают о решимости Анкары в вопросе борьбы с провокациями и поэтому не допускают действий, которые направлены на эскалацию ситуации в регионе. Глава государства отметил, что Турция подняла данную тему на уровне НАТО.
"Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесён удар", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
Ранее Лайф писал, что Греция пыталась перехватить морской патрульный самолёт Турции, который совершал полёт в рамках операции НАТО. Об этом сообщало Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев