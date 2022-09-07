Командование ВСУ усомнилось в том, что "Операция Z" закончится до конца года

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил сомнения, что российская специальная военная "Операция Z" закончится в этом году. Об этом пишет агентство Reuters.

По его словам, независимо от исхода будущих событий, украинцам в любом случае нужно быть готовыми к продолжению конфликта. Однако в случае, если боевые действия растянутся до 2023 года, Украине понадобится дополнительная поддержка со стороны западных стран, в частности, ещё больше военных поставок. Кроме того, он также назвал немаловажным и нанесение контрударов.