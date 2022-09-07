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7 сентября, 15:15

Минобороны ФРГ заявило о достижении предела в поставках оружия ВСУ

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках оружия Украине

<p>Немецкий танк. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/GD8gH2fntOw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash.com</a></p>

Немецкий танк. Фото © Unsplash.com

ФРГ достигла предела в поставках военной помощи Украине из запасов Бундесвера (ВС Германии), заявила немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт. По её словам, Берлин продолжит поддерживать Киев, но изменит подход.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет. Здесь всегда очень важно координировать свои действия с союзниками", — сказала глава Минобороны.

По словам Ламбрехт, "есть другие пути поддержки Украины", в том числе в рамках так называемого кругового обмена, когда ФРГ предоставляет членам ЕС новейшее вооружение в обмен на старое, которое передаётся ВСУ.

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Ранее Лайф сообщал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал поставки оружия на Украину причиной истощения собственных запасов Европы. Он также призвал участников Евросоюза объединить военные заказы, чтобы уменьшить расходы на помощь ВСУ.

Матвей Шандрыголов

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