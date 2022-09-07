Минобороны ФРГ заявило о достижении предела в поставках оружия ВСУ

ФРГ достигла предела в поставках военной помощи Украине из запасов Бундесвера (ВС Германии), заявила немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт. По её словам, Берлин продолжит поддерживать Киев, но изменит подход.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет. Здесь всегда очень важно координировать свои действия с союзниками", — сказала глава Минобороны.

По словам Ламбрехт, "есть другие пути поддержки Украины", в том числе в рамках так называемого кругового обмена, когда ФРГ предоставляет членам ЕС новейшее вооружение в обмен на старое, которое передаётся ВСУ.