"Торпедо" усилилось черногорским футболистом Рогановичем

Черногорский защитник Боян Роганович пополнил состав московского "Торпедо". Об этом сообщается на сайте команды РПЛ.

Условия контракта автозаводцев с 21-летним футболистом, играющим на позиции левого защитника, не уточняются. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата Сербии в составе клуба "Чукарички". Также защитник побеждал с "Будучностью" в первенстве Черногории.