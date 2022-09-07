"Торпедо" усилилось черногорским футболистом Рогановичем
Черногорский защитник Боян Роганович пополнил состав московского "Торпедо". Об этом сообщается на сайте команды РПЛ.
Условия контракта автозаводцев с 21-летним футболистом, играющим на позиции левого защитника, не уточняются. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата Сербии в составе клуба "Чукарички". Также защитник побеждал с "Будучностью" в первенстве Черногории.
"Торпедо" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в восьми матчах всего одно очко. Столичный клуб по дополнительным показателям опережает екатеринбургский "Урал", у которого также один балл.
ФК "Торпедо"