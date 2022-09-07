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7 сентября, 15:29

"Торпедо" усилилось черногорским футболистом Рогановичем

Черногорский защитник Боян Роганович пополнил состав московского "Торпедо". Об этом сообщается на сайте команды РПЛ.

Условия контракта автозаводцев с 21-летним футболистом, играющим на позиции левого защитника, не уточняются. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата Сербии в составе клуба "Чукарички". Также защитник побеждал с "Будучностью" в первенстве Черногории.

"Торпедо" рассталось с одним из лучших бомбардиров клуба в прошлом сезоне

"Торпедо" рассталось с одним из лучших бомбардиров клуба в прошлом сезоне

"Торпедо" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в восьми матчах всего одно очко. Столичный клуб по дополнительным показателям опережает екатеринбургский "Урал", у которого также один балл.

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ФК "Торпедо"

Роман Фейгин

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