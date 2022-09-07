Мужа застреленной в Новой Москве собачницы задержали по подозрению в её убийстве

Мужа застреленной в поселении Вороновское в Новой Москве 50-летней собачницы задержали по подозрению в её убийстве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина утверждал, что с его супругой расправился неизвестный за то, что пёс был без намордника, однако его версия может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия.