Мужа застреленной в Новой Москве собачницы задержали по подозрению в её убийстве
СМИ: Мужа застреленной в Новой Москве собачницы задержали по подозрению в её убийстве
Мужа застреленной в поселении Вороновское в Новой Москве 50-летней собачницы задержали по подозрению в её убийстве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина утверждал, что с его супругой расправился неизвестный за то, что пёс был без намордника, однако его версия может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан её супруг Новиков Юрий Васильевич 1969 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Как ранее писал Лайф, муж заявлял правоохранителям, что вечером они с женой вышли погулять с псом. На улице прохожий якобы сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника, на что женщина резко отреагировала. После небольшой перепалки супруги взяли питомца на поводок и направились к дому, однако им в спину раздался выстрел — женщина упала замертво.
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