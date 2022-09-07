Косачёв считает, что МАГАТЭ теперь в ответе за происходящее на ЗАЭС наряду с украинской армией

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) теперь обязано нести ответственность за возможные неприятности на Запорожской АЭС наряду с теми, кто нажал на спусковой крючок. Такое мнение в эфире Первого канала озвучил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Он подчеркнул, что после отъезда основной части миссии МАГАТЭ украинские войска возобновили обстрелы станции. Это значит, что мы "каждую минуту находимся на пороге Судного дня, когда один из снарядов достигнет цели", отметил Косачёв.

"Для меня совершенно очевидно, что за это должны отвечать и те, кто не дал по рукам нажимающим на спусковой крючок, всё это время их прикрывал", — резюмировал он.