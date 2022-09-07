Росгвардия задержала 137 бойцов нацбатов, СБУ и ВСУ в Запорожье и под Херсоном

Росгвардия задержала более сотни бойцов националистических организаций, СБУ и украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, сообщили 7 сентября в пресс-службе ведомства.

Точный период времени, за который удалось поймать преступников, не указан. Сотрудники Росгвардии также обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства.

У подельников СБУ были изъяты шесть ПТУР "Фагот", два 14,5-миллимитровых крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 27 гранатомётов и более 100 выстрелов к ним (40 из них — польского производства), реактивный пехотный огнемёт, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра и 283 г наркотических веществ.

"Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 миномётных мин и артиллерийских снарядов", — добавили в пресс-службе.