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7 сентября, 15:48

Росгвардия задержала 137 бойцов нацбатов, СБУ и ВСУ в Запорожье и под Херсоном

<p>Обложка © <a href="https://rosguard.gov.ru/News/Article/rosgvardejcy-zaderzhali-posobnikov-nacionalistov-i-nashli-25-sxronov-s-oruzhiem-v-xersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastyax" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия</a></p>

Обложка © Росгвардия

Росгвардия задержала более сотни бойцов националистических организаций, СБУ и украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, сообщили 7 сентября в пресс-службе ведомства.

Точный период времени, за который удалось поймать преступников, не указан. Сотрудники Росгвардии также обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства.

У подельников СБУ были изъяты шесть ПТУР "Фагот", два 14,5-миллимитровых крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 27 гранатомётов и более 100 выстрелов к ним (40 из них — польского производства), реактивный пехотный огнемёт, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра и 283 г наркотических веществ.

"Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 миномётных мин и артиллерийских снарядов", — добавили в пресс-службе.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ пресекла деятельность 90 подпольных оружейников в 40 регионах России. Арсенал изъятого вооружения был разнообразен: от гранатомётов до противотанковых пусковых установок.

Ирина Фальке

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