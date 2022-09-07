"Не ваше собачье дело": Соловьёв резко отреагировал на вопрос о ссадинах на лице
Телеведущего Соловьёва вывел из себя вопрос о ссадинах на его лице
Владимир Соловьёв. Фото © Телеграм / SolovievLive
Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв не стал объяснять журналистам Ura.ru, откуда на его лице появились ссадины, которые были отчётливо заметны в эфире передачи "Соловьёв Live" 7 сентября.
"Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше собачье дело. Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там всё в порядке", — резко ответил он корреспонденту.
Чуть позже телеведущего загримировали, и дальше он вёл эфир без чётких отметин на лице, добавляет Ura.ru.
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачёва заинтриговала поклонников желанием "набить морду одному человеку", после чего дала понять, что речь идёт о телеведущем Владимире Соловьёве. Пользователи Сети набросились на исполнительницу, некоторые решили, что "деменция прогрессирует у бабки".
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