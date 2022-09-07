"Не ваше собачье дело": Соловьёв резко отреагировал на вопрос о ссадинах на лице

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв не стал объяснять журналистам Ura.ru, откуда на его лице появились ссадины, которые были отчётливо заметны в эфире передачи "Соловьёв Live" 7 сентября.

"Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше собачье дело. Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там всё в порядке", — резко ответил он корреспонденту.

Чуть позже телеведущего загримировали, и дальше он вёл эфир без чётких отметин на лице, добавляет Ura.ru.