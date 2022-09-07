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7 сентября, 16:07

"Не ваше собачье дело": Соловьёв резко отреагировал на вопрос о ссадинах на лице

Телеведущего Соловьёва вывел из себя вопрос о ссадинах на его лице

<p>Владимир Соловьёв. Фото © Телеграм / SolovievLive</p>

Владимир Соловьёв. Фото © Телеграм / SolovievLive

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв не стал объяснять журналистам Ura.ru, откуда на его лице появились ссадины, которые были отчётливо заметны в эфире передачи "Соловьёв Live" 7 сентября.

"Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше собачье дело. Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там всё в порядке", — резко ответил он корреспонденту.

Чуть позже телеведущего загримировали, и дальше он вёл эфир без чётких отметин на лице, добавляет Ura.ru.

Журналист Владимир Соловьёв награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Журналист Владимир Соловьёв награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачёва заинтриговала поклонников желанием "набить морду одному человеку", после чего дала понять, что речь идёт о телеведущем Владимире Соловьёве. Пользователи Сети набросились на исполнительницу, некоторые решили, что "деменция прогрессирует у бабки".

Татьяна Миссуми

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