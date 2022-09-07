Россиянам рассказали, как выбрать самую полезную колбасу

Наиболее полезная колбаса та, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок, рассказала URA.RU врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Количество пищевых добавок в колбасе может быть различным в зависимости от технических условий приготовления. Если мы любим колбасу, то должны внимательно читать этикетку. Сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель кладёт очень много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда — всего три пищевые добавки. Максимально полезной будет колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок", — сказала Елена Тихомирова.

В качестве хорошей альтернативы колбасе диетолог посоветовала ветчину. По её словам, можно найти сорта, содержащие минимальное количество калорий. Главное, не перебарщивать с количеством: не более 50 граммов за один раз во время утреннего приёма пищи.