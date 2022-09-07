Бойцы ВСУ рассказали о тяжёлых потерях при контрнаступлении на Херсон

Раненные при неудачной попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики пожаловались на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане. Как отметил один из бойцов ВСУ в беседе с Washington Post, солдатам приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия.

"Они [российские военнослужащие] ведут непрерывный огонь. На три наших миномёта у них 20", — пожаловался один из солдат.

Его товарищ с позывным Пиночет рассказал о травмах, полученных в ходе контрнаступления, и признал потери украинских войск значительными. Ещё один военный заявил, что ранения получили почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек. По данным WP, украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и сомневаются, "стоит ли оно полученных потерь".