Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля

Мировые цены на нефть падают более чем на пять процентов. Так, фьючерсы нефти марки Brent торгуются ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 21:31 цена ноябрьских фьючерсов на чёрное золото марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Кроме того, октябрьские фьючерсы на нефть бренда WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара за баррель.