Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля
Мировые цены на нефть падают более чем на пять процентов. Так, фьючерсы нефти марки Brent торгуются ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 21:31 цена ноябрьских фьючерсов на чёрное золото марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Кроме того, октябрьские фьючерсы на нефть бренда WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара за баррель.
Ранее Лайф писал, что мировой спрос на нефть достиг своего пика, ему осталось всего несколько десятилетий. Такое предположение сделал руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Золотой век нефти, по его словам, сменится на газовый.
Unsplash