"Ерунду мелет": Ельцинский экс-чиновник посмеялся над Клинтон после её слов о Кремле и дочке

Бывший президент США Билл Клинтон во время приезда в Москву с женой Хиллари и дочерью Челси в начале 1990-х годов не забывали в Кремле ребёнка, этой истории не было, заявил бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.

В беседе с РИА "Новости" он допустил, что речь могла идти о январе 1994 года, тогда дочери президентской четы из США было 14 лет. Несмотря на то что ребёнок был "немного шаловлив" для своего возраста и мог где-то задержаться, подобных инцидентов не происходило, настаивает Шевченко.

"Такого случая не помню. Значит, у нас Клинтон и сама ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась. Сто лет тому назад — 20 лет — там дочь потерялась. Ну, может, они её и оставили, я не знаю", — недоумевает экс-шеф протокола Кремля.

Он отдельно подчеркнул, что эта история не могла бы не остаться у него в памяти, равно как и пройти мимо контроля охраны. Комментируя этот случай, Шевченко высказался в том смысле, что "это что-то у мамаши с головкой не в порядке".