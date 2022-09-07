НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 19:08

Названы авторы фейка о покупке Россией артиллерии у КНДР

Постпред при ЕС Чижов опроверг сообщения о покупке Россией оружия у КНДР

История о том, что Россия якобы приобрела оружие у КНДР — это выдумка западных СМИ, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.

"Я определённо не хотел бы спекулировать по поводу этой северокорейской истории, которая была выдумана западными СМИ", подчеркнул Чижов.

Небензя назвал фейком сообщения СМИ о покупке Россией оружия у Северной Кореи

Небензя назвал фейком сообщения СМИ о покупке Россией оружия у Северной Кореи

Ранее в Академии военных наук объяснили, кому выгоден фейк о покупке Россией оружия у КНДР. По оценке Владимира Козина, публикация газеты The New York Times о том, что Москва начала закупки артиллерии у Северной Кореи, в очередной раз доказывает, что вся западная разведка работает на дезинформацию.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров