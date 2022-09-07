Названы авторы фейка о покупке Россией артиллерии у КНДР

История о том, что Россия якобы приобрела оружие у КНДР — это выдумка западных СМИ, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.

" Я определённо не хотел бы спекулировать по поводу этой северокорейской истории, которая была выдумана западными СМИ ", — подчеркнул Чижов.

Ранее в Академии военных наук объяснили, кому выгоден фейк о покупке Россией оружия у КНДР. По оценке Владимира Козина, публикация газеты The New York Times о том, что Москва начала закупки артиллерии у Северной Кореи, в очередной раз доказывает, что вся западная разведка работает на дезинформацию.