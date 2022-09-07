В Брянской области нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

В Брянской области в городе Жуковке нашли живым десятилетнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим, пишет телеграм-канал СУ СК России по Брянской области.

На поиски ребёнка были брошены силы следователей, следователей – криминалистов СУ СК РФ по Брянской области совместно с поисковиками ПСО "Лиза алерт". Также к поискам подключились другие местные поисковые объединения, полицейские и представители администрации Жуковского муниципального округа. В итоге мальчик был найден живым.

"В настоящее время его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении ведомства.