В Брянской области нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика
В Брянской области в городе Жуковке спасатели нашли 10-летнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим. Фото © Telegram / СУ СК России по Брянской области
В Брянской области в городе Жуковке нашли живым десятилетнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим, пишет телеграм-канал СУ СК России по Брянской области.
На поиски ребёнка были брошены силы следователей, следователей – криминалистов СУ СК РФ по Брянской области совместно с поисковиками ПСО "Лиза алерт". Также к поискам подключились другие местные поисковые объединения, полицейские и представители администрации Жуковского муниципального округа. В итоге мальчик был найден живым.
"В настоящее время его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении ведомства.
К сожалению, не все истории поиска пропавших людей заканчиваются так же радостно. Ранее поиски матери и её маленького ребёнка, приехавших из Башкортостана погостить в Пермь, завершились трагически. Волонтёры не могли напасть на их след в течение шести дней. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и её пятилетняя дочь были обнаружены мёртвыми на седьмой день розыска.