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7 сентября, 19:04

В Брянской области нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

<p>В Брянской области в городе Жуковке спасатели нашли 10-летнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr32/955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Брянской области</a></p>

В Брянской области в городе Жуковке спасатели нашли 10-летнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим. Фото © Telegram / СУ СК России по Брянской области

В Брянской области в городе Жуковке нашли живым десятилетнего мальчика, который вчера был объявлен исчезнувшим, пишет телеграм-канал СУ СК России по Брянской области.

На поиски ребёнка были брошены силы следователей, следователей – криминалистов СУ СК РФ по Брянской области совместно с поисковиками ПСО "Лиза алерт". Также к поискам подключились другие местные поисковые объединения, полицейские и представители администрации Жуковского муниципального округа. В итоге мальчик был найден живым.

"В настоящее время его жизни ничего не угрожает", говорится в сообщении ведомства.

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К сожалению, не все истории поиска пропавших людей заканчиваются так же радостно. Ранее поиски матери и её маленького ребёнка, приехавших из Башкортостана погостить в Пермь, завершились трагически. Волонтёры не могли напасть на их след в течение шести дней. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и её пятилетняя дочь были обнаружены мёртвыми на седьмой день розыска.

Анатолий Симоненко

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