Бывший французский военный Адриан Боке, который дважды побывал на Украине в качестве волонтёра, обвинил Париж в причастности к химической атаке на Донецк, а также участию в геноциде населения Донбасса.

Доказательством тому он считает найденный им и сотрудниками СЦКК на территории Донецкого пивного завода обломок снаряда. Он был выпущен из гаубицы "Цезарь" и произведён во Франции. На самом снаряде была нанесена маркировка на французском языке.

"Этот французский снаряд используется для химических атак. Часть была использована для атаки на Донецк — при обстреле, как химическое оружие. То есть, вероятно, непосредственно этим снарядом был повреждён резервуар с аммиаком [на заводе]. Из-за чего произошла утечка", — приводит слова Боке РИА "Новости".