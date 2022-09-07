Бывший французский солдат нашёл доказательства участия Парижа в геноциде населения Донбасса
Бывший французский солдат Боке обвинил Париж в причастности к геноциду населения Донбасса
Бывший французский военный Адриан Боке, который дважды побывал на Украине в качестве волонтёра, обвинил Париж в причастности к химической атаке на Донецк, а также участию в геноциде населения Донбасса.
Доказательством тому он считает найденный им и сотрудниками СЦКК на территории Донецкого пивного завода обломок снаряда. Он был выпущен из гаубицы "Цезарь" и произведён во Франции. На самом снаряде была нанесена маркировка на французском языке.
"Этот французский снаряд используется для химических атак. Часть была использована для атаки на Донецк — при обстреле, как химическое оружие. То есть, вероятно, непосредственно этим снарядом был повреждён резервуар с аммиаком [на заводе]. Из-за чего произошла утечка", — приводит слова Боке РИА "Новости".
Военный в отставке призвал власти своей страны признать участие в этой химатаке, которая привела к заражению двух водоёмов в районе падения боеприпасов. Боке добавил, что это не просто уголовное преступление, а атака против населения Донбасса.
Напомним: украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, ещё два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
Twitter / Adrien Bocquet