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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 18:43
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Семьи участников спецоперации на Украине начали получать угрозы от тайного легиона "Мольфар"

Украинские провокаторы запустили очередную рассылку писем с угрозами в адрес родственников российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Послания приходят из испанского города Бенидорма, а данные тех, кто уже получил гневное письмо, уже давно есть в открытом доступе на сайте "Миротворец", уточняет SHOT.

Письмо от тайного легиона "Мольфар". Фото © Telegram / SHOT

Письмо от тайного легиона "Мольфар". Фото © Telegram / SHOT

На бумагах можно найти печать с указанием некоего тайного легиона "Мольфар" и QR-код, ведущий на сайт с подобными же оскорблениями и вбросами о спецоперации. При этом под каждым посланием стоит подпись "Игорь Чайка", однако человека с таким именем и адресом, указанным в письмах, найти не удалось. Анонимные сотрудники "спецслужб" угрожают, что "найдут всех".

Письмо от тайного легиона "Мольфар". Фото © Telegram / SHOT

Письмо от тайного легиона "Мольфар". Фото © Telegram / SHOT

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Ранее иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо. Один из представителей финских СМИ описал это явление несколькими словами: страх преследования, ложь, пропаганда, насилие.

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Ирина Фальке
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