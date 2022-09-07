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7 сентября, 18:29

Зеленский сменил глав управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях

<p>Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях. Соответствующие указы опубликованы на его сайте.

"Уволить Нетужилова Евгения Владимировича с должности начальника управления СБУ в Черниговской области, назначить Ляха Алексея Анатольевича начальником управления СБУ в Черниговской области", — говорится в тексте.

Другим документом лидер Незалежной назначил Артёма Сергеевича Борисевича руководителем управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Зеленский созвал глав Минобороны, МВД и СБУ на секретное совещание

Зеленский созвал глав Минобороны, МВД и СБУ на секретное совещание

Ранее президент Владимир Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Андрей Бражников

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