Зеленский сменил глав управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях. Соответствующие указы опубликованы на его сайте.
"Уволить Нетужилова Евгения Владимировича с должности начальника управления СБУ в Черниговской области, назначить Ляха Алексея Анатольевича начальником управления СБУ в Черниговской области", — говорится в тексте.
Другим документом лидер Незалежной назначил Артёма Сергеевича Борисевича руководителем управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
Ранее президент Владимир Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.