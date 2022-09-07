Участники Восточного экономического форума по итогам его работы подписали инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что это "ещё один шаг вперёд по развитию Дальнего Востока", и не только с точки зрения количества гостей или объёма соглашений. Трутнев напомнил, что VII ВЭФ стал первым после пандемии ковида форумом, в котором приняли участие более семи тысяч человек.

"Подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей — это тоже рекорд. Но дело не только в этом, дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому нам есть возможность двигаться вперёд быстрее", — сказал вице-премьер в ходе пресс-конференции на ВЭФ.