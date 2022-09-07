Названа сумма подписанных на ВЭФ соглашений
Трутнев: Участники ВЭФ заключили соглашений на сумму более 3,2 трлн рублей
Участники Восточного экономического форума по итогам его работы подписали инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Он подчеркнул, что это "ещё один шаг вперёд по развитию Дальнего Востока", и не только с точки зрения количества гостей или объёма соглашений. Трутнев напомнил, что VII ВЭФ стал первым после пандемии ковида форумом, в котором приняли участие более семи тысяч человек.
"Подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей — это тоже рекорд. Но дело не только в этом, дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому нам есть возможность двигаться вперёд быстрее", — сказал вице-премьер в ходе пресс-конференции на ВЭФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на ВЭФ заявил, что пик сложностей в российской экономике пройден. Глава государства отметил, что ситуация нормализуется — об этом говорят и макроэкономические показатели.
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