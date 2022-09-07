"Чуда не случилось": Полянский указал на прорехи в отчёте МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не осмелился признать, что обстрелы Запорожской атомной станции осуществляют Вооружённые силы Украины, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, у всех кто смотрел запрошенное нами вчерашнее заседание СБ по ЗАС изначально не было никаких иллюзий в отношении его итогов. Сложно было предположить, что господин Гросси вдруг осмелится признать очевидное: станцию обстреливает Украина, ставя тем самым под угрозу безопасность всей Европы. Естественно, чуда не случилось и подобных слов ни от гендиректора МАГАТЭ, ни от генсека ООН, ни от членов Совбеза не прозвучало", — констатировал Полянский в Телеграме.

Дипломат заметил, что в обзор своей поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ украинские обстрелы и провокации обошёл стороной. Как указал Полянский, техническими в целом формулировками документа не преминули воспользоваться западные страны, активно трактовавшие их против России.