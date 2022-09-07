"Чуда не случилось": Полянский указал на прорехи в отчёте МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС
Полянский: Глава МАГАТЭ не осмелился признать, что Запорожскую АЭС обстреливает ВСУ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не осмелился признать, что обстрелы Запорожской атомной станции осуществляют Вооружённые силы Украины, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Думаю, у всех кто смотрел запрошенное нами вчерашнее заседание СБ по ЗАС изначально не было никаких иллюзий в отношении его итогов. Сложно было предположить, что господин Гросси вдруг осмелится признать очевидное: станцию обстреливает Украина, ставя тем самым под угрозу безопасность всей Европы. Естественно, чуда не случилось и подобных слов ни от гендиректора МАГАТЭ, ни от генсека ООН, ни от членов Совбеза не прозвучало", — констатировал Полянский в Телеграме.
Дипломат заметил, что в обзор своей поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ украинские обстрелы и провокации обошёл стороной. Как указал Полянский, техническими в целом формулировками документа не преминули воспользоваться западные страны, активно трактовавшие их против России.
Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента". Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь отметил, что идею о так называемой демилитаризации зоны Запорожской АЭС нельзя воспринимать всерьёз и подчеркнул, что российская сторона только обеспечивает безопасность объекта.
Telegram / Дмитрий Полянский