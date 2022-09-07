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7 сентября, 17:28

Воспитанница школы боевых искусств арестована за попытку убить сына тренера в Петербурге

Воспитанница школы боевых искусств арестована за нападение на сына тренера в Петербурге

<p>Полина Левцова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/SPbGS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</a></p>

Полина Левцова. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Выборгский районный суд арестовал на два месяца жительницу Санкт-Петербурга, которая попыталась зарезать мужчину в подсобке ТЦ "Гранд Каньон". Воспитанница школы боевых искусств Полина Левцова напала на него с ножом и ударила в спину в районе поясницы, но тот сумел дать отпор.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полине Левцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 (Попытка убийства) УК РФ. Срок меры 05.11.2022", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга в Telegram, уточнив, что задержанная уже признала вину.

Воспитанница школы боевых искусств напала с ножом на сына тренера, но он дал жёсткий отпор

Воспитанница школы боевых искусств напала с ножом на сына тренера, но он дал жёсткий отпор

Ранее Лайф сообщал, что на Тверской улице в центре Москвы драка трёх мужчин закончилась поножовщиной. После нападения на оппонентов злоумышленник сразу скрылся.

Ирина Фальке

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