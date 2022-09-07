Воспитанница школы боевых искусств арестована за попытку убить сына тренера в Петербурге

Выборгский районный суд арестовал на два месяца жительницу Санкт-Петербурга, которая попыталась зарезать мужчину в подсобке ТЦ "Гранд Каньон". Воспитанница школы боевых искусств Полина Левцова напала на него с ножом и ударила в спину в районе поясницы, но тот сумел дать отпор.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полине Левцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 (Попытка убийства) УК РФ. Срок меры — 05.11.2022", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга в Telegram, уточнив, что задержанная уже признала вину.