Воспитанница школы боевых искусств арестована за попытку убить сына тренера в Петербурге
Воспитанница школы боевых искусств арестована за нападение на сына тренера в Петербурге
Полина Левцова. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Выборгский районный суд арестовал на два месяца жительницу Санкт-Петербурга, которая попыталась зарезать мужчину в подсобке ТЦ "Гранд Каньон". Воспитанница школы боевых искусств Полина Левцова напала на него с ножом и ударила в спину в районе поясницы, но тот сумел дать отпор.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полине Левцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 (Попытка убийства) УК РФ. Срок меры — 05.11.2022", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга в Telegram, уточнив, что задержанная уже признала вину.
Ранее Лайф сообщал, что на Тверской улице в центре Москвы драка трёх мужчин закончилась поножовщиной. После нападения на оппонентов злоумышленник сразу скрылся.