В России сократилось число малоимущих

Более 4,1 триллиона рублей составили социальные выплаты в России во втором квартале 2022 года, что помогло снизить число малоимущих граждан страны. Об этом рассказали в Росстате.

Там подчеркнули, что в сравнении с началом года число лиц с невысокими заработками сократилось. Именно соцвыплаты обеспечили пятую часть доходов россиян во втором квартале текущего года. Речь идёт о ежемесячных выплатах на детей с 8 до 17 лет, индексации прожиточного минимума и размеров пенсии для неработающих пенсионеров, а также увеличении МРОТ и других формах соцподдержки. При этом показатели доходов населения могли быть выше, если бы не инфляционный всплеск.

"В целом денежные доходы населения во II квартале 2022 года составили 19,4 триллиона рублей, что на 14,7% выше, чем во II квартале 2021 года и на 22,5% выше, чем в I квартале 2022 года", — заключили в Росстате.