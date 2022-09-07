Энергокризис в Европе оказался "экзистенциальной угрозой" для металлургов

Ассоциация европейских производителей цветных металлов Eurometaux предупредила, что энергетический кризис представляет собой "экзистенциальную угрозу" существованию всей их профессиональной отрасли. Об этом говорится в письме, которое организация адресовала лидерам Евросоюза, сообщает Financial Times.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что предстоящая зима может нанести окончательный удар по многим нашим операциям, и призываем лидеров ЕС и государств-членов принять экстренные меры, чтобы сохранить стратегические энергоёмкие отрасли и предотвратить безвозвратную потерю рабочих мест", — гласит текст обращения металлургов.

В организации сообщили, что из-за цен на электричество свою деятельность на неопределённый срок уже приостановили алюминиевый завод в Словакии и цинковый завод в Нидерландах, а до конца текущего года у многих других европейских предприятий истекут контракты на закупку электроэнергии по фиксированной цене, из-за чего те также остановят производства.

Между тем, как отмечает газета, европейский выпуск алюминия и цинка, используемых при производстве самого широкого спектра товаров — "от машин и самолётов до упаковки" — уже снизился почти на 50%. При сохранении стоимости электроэнергии на том же уровне Европа "в ближайшие несколько месяцев" недосчитается ещё порядка 600 тысяч тонн алюминия.