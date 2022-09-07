Энергокризис в Европе оказался "экзистенциальной угрозой" для металлургов
FT: Металлурги ЕС оказались перед лицом "экзистенциальной угрозы" из-за энергокризиса
Ассоциация европейских производителей цветных металлов Eurometaux предупредила, что энергетический кризис представляет собой "экзистенциальную угрозу" существованию всей их профессиональной отрасли. Об этом говорится в письме, которое организация адресовала лидерам Евросоюза, сообщает Financial Times.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что предстоящая зима может нанести окончательный удар по многим нашим операциям, и призываем лидеров ЕС и государств-членов принять экстренные меры, чтобы сохранить стратегические энергоёмкие отрасли и предотвратить безвозвратную потерю рабочих мест", — гласит текст обращения металлургов.
В организации сообщили, что из-за цен на электричество свою деятельность на неопределённый срок уже приостановили алюминиевый завод в Словакии и цинковый завод в Нидерландах, а до конца текущего года у многих других европейских предприятий истекут контракты на закупку электроэнергии по фиксированной цене, из-за чего те также остановят производства.
Между тем, как отмечает газета, европейский выпуск алюминия и цинка, используемых при производстве самого широкого спектра товаров — "от машин и самолётов до упаковки" — уже снизился почти на 50%. При сохранении стоимости электроэнергии на том же уровне Европа "в ближайшие несколько месяцев" недосчитается ещё порядка 600 тысяч тонн алюминия.
Ранее Лайф писал, что британцы оказались удивлены, узнав о российских доходах от экспорта энергоносителей, которые за время проведения специальной военной "Операции Z", по данным Daily Mail, составили 158 миллиардов евро. Читатели британского издания заявили, что их явно обманывают, ведь западные санкции работают совсем не так, как предполагалось.
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