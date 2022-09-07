Что российские туристы забывают взять в путешествие чаще всего

Чаще всего, собираясь на отдых, россияне забывают дома косметичку. К такому выводу пришли в компании СБЕР ЕАПТЕКА и в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, изучив, куда ездили граждане РФ отдыхать внутри страны этим летом и как они готовились к поездке, пишет "Газета.Ru".

Согласно подсчётам OneTwoTrip, 28% туристов приехали посмотреть Москву. В Санкт-Петербург отправилось 10% туристов. Третьим по популярности стал Сочи — 7% от всех авиазаказов. Следующие в списке популярных туристических направлений — Минеральные Воды — 4% и Калининград — 3%. Также среди часто выбираемых направлений оказались Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Казань и Самара.

По статистике, 40% туристов приступают к сборам вещей за сутки до вылета, ещё 30% — за несколько часов до отправления. А 10% туристов собирают чемоданы в последний момент, что, как считают многие, и приводит к тому, что какие-то вещи так и остаются в квартире.

Так, 10% туристов забывают положить в багаж аптечку, 9% — очки, 7% — линзы для глаз, жидкость или контейнер к ним. Всего 5% людей оставляют дома купальники и плавки. Зато чаще всего — 57% человек — оставляют дома косметичку. Как выяснилось, 62% девушек предпочитают в дороге пользоваться декоративной косметикой. Также 41% путешественников сообщили, что никогда не пользуются бесплатными косметическими наборами в отечественных отелях. Согласно мнению большинства участников опроса, в туристической косметичке должны быть шампунь, гель для душа, дезодорант, зубная паста, пилка для ногтей, карандаш или подводка для глаз, хайлайтер и блеск для губ. Также 13% обязательно берут с собой солнцезащитный крем.