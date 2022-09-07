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7 сентября, 16:45

Депутат Госдумы заявила о намерении "лечить" сторонников чайлдфри законами

Депутат Утяшева заявила о намерении "лечить" сторонников чайлдфри законами

Депутат Госдумы и соавтор законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей Римма Утяшева заявила, что сторонники движения вызывают у неё жалость и со временем такое поколение можно будет "вылечить" с помощью законов.

Утяшева уверена, что этих взглядов придерживаются те, кто "увидел в детстве что-то нехорошее", а теперь "не видит хорошее", и с точки зрения врача их можно только пожалеть. В беседе с "Газетой.ru" депутат призвала сторонников идеологии задуматься и о том, кто будет поддерживать их в старости.

Парламентарий добавила, что фанатов "чайлдфри" получится в конце концов убедить, и эта линия уйдёт. В качестве примера Утяшева привела борьбу с ковидом, которого ещё два года назад все так боялись, а теперь "не страшно, потому что есть стандарты, методы лечения, препараты".

"Это тоже пройдёт, но нужно время, время лечит. И законами будем лечить, и делами помогать семьям. Мы не ради наказания, наоборот, мы оберегаем, показываем, что это нехорошо. Они неправы. А детей надо учить хорошему", — считает депутат.

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Ранее Лайф писал, что пропаганду чайлдфри могут запретить в России на законодательном уровне. Авторы инициативы считают, что подобная идеология идёт вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой страны.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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