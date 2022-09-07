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7 сентября, 16:41

ЕК вынесет на обсуждение лимит цен на российский газ и ещё четыре новые меры

ЕК обсудит с членами ЕС лимит цен на российский газ и снижение потребления электричества

Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС пять мер для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, в том числе речь пойдёт о введении потолка цен на российский газ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, рассматривается вариант утверждения лимита на доходы для компаний, производящих электричество с низкими затратами, но получающих сверхдоходы благодаря высоким ценам. Такие прибыли вполне можно передать в пользу государства для оказания поддержки потребителей и бизнеса, полагают в ЕК.

"Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива", — уточнила фон дер Ляйен.

В комиссии могут принять меры и по поддержке ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они справились с волатильностью рынков. Кроме того, рядовых европейцев предлагается обязать уменьшить потребление электричества в пиковые часы. Все эти меры Еврокомиссия обсудит со странами ЕС уже в предстоящую пятницу.

Германия скептически отнеслась к идее о потолке цен на газ, боясь прекращения поставок

Германия скептически отнеслась к идее о потолке цен на газ, боясь прекращения поставок

Ранее СМИ узнали, что Еврокомиссия предложила два варианта потолка цен на российский газ. Рассматривается в том числе создание единого закупщика топлива и разделение Европы на особые зоны — красную и зелёную. Всё это происходит на фоне резкого подорожания топлива из-за введённых против России санкций.

Обложка ©

ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Martin Schutt

Татьяна Миссуми

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