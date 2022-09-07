ЕК вынесет на обсуждение лимит цен на российский газ и ещё четыре новые меры

Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС пять мер для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, в том числе речь пойдёт о введении потолка цен на российский газ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, рассматривается вариант утверждения лимита на доходы для компаний, производящих электричество с низкими затратами, но получающих сверхдоходы благодаря высоким ценам. Такие прибыли вполне можно передать в пользу государства для оказания поддержки потребителей и бизнеса, полагают в ЕК.

"Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива", — уточнила фон дер Ляйен.

В комиссии могут принять меры и по поддержке ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они справились с волатильностью рынков. Кроме того, рядовых европейцев предлагается обязать уменьшить потребление электричества в пиковые часы. Все эти меры Еврокомиссия обсудит со странами ЕС уже в предстоящую пятницу.