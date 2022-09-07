Воронежскую полицию призвали найти убийц краснокнижных лебедей

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области разместил сообщение с просьбой к правоохранителям помочь в поисках виновных в убийстве редких лебедей, тушки которых нашли у озера Перевал на территории села Нижний Икорец Лискинского района.

"В связи с тем что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", — говорится в сообщении ведомства.