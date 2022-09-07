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7 сентября, 16:34

Воронежскую полицию призвали найти убийц краснокнижных лебедей

<p>Лебеди. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/TSTGRrlNOlA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unsplash.com</a></p>

Лебеди. Фото © unsplash.com

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области разместил сообщение с просьбой к правоохранителям помочь в поисках виновных в убийстве редких лебедей, тушки которых нашли у озера Перевал на территории села Нижний Икорец Лискинского района.

"В связи с тем что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф писал, что в Финском заливе подсчитали краснокнижных тюленей. Так, на российской части залива около 1500–2000 редких особей.

Матвей Шандрыголов

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