Украина хочет получить от Запада в два раза больше установок HIMARS

Алексей Арестович, советник украинского президента, заявил, что Киев рассчитывает получить от своих западных партнёров в два раза больше установок РСЗО HIMARS, чем имеет сейчас. Он рассказал национальному Гостелерадио Литвы, что совсем скоро должна состояться встреча на авиабазе Рамштайн, где и может быть принят новый пакет военной помощи.

"Нам нужно в два раза больше артиллерии, систем HIMARS. Надеемся, что наши партнёры смогут обеспечить это", — заявил советник президента Украины.

Также Арестович поблагодарил страны прибалтийского региона за военную помощь Киеву. По его словам, эти государства отдали Незалежной треть своего оборонного бюджета.