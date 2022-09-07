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Опубликовано 7 сентября 2022, 16:55

Украина хочет получить от Запада в два раза больше установок HIMARS

Арестович: Киев надеется получить в два раза больше РСЗО HIMARS

Алексей Арестович, советник украинского президента, заявил, что Киев рассчитывает получить от своих западных партнёров в два раза больше установок РСЗО HIMARS, чем имеет сейчас. Он рассказал национальному Гостелерадио Литвы, что совсем скоро должна состояться встреча на авиабазе Рамштайн, где и может быть принят новый пакет военной помощи.

"Нам нужно в два раза больше артиллерии, систем HIMARS. Надеемся, что наши партнёры смогут обеспечить это", — заявил советник президента Украины.

Также Арестович поблагодарил страны прибалтийского региона за военную помощь Киеву. По его словам, эти государства отдали Незалежной треть своего оборонного бюджета.

Ранее Лайф писал: Алексей Арестович признался, что врал о положении дел на фронтах. По его словам, он улыбался и говорил, что "всё хорошо" в то время, когда это было не так.

Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области
Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области
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ТАСС / Zuma

Матвей Шандрыголов
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