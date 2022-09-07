Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon ("Гарпун") на автомобильной платформе. Об этом сообщил на брифинге в среду замминистра обороны США Билл Лаплант, назвав эту разработку "невероятной инновацией".

"Мы сняли эти ракеты с корабля и разместили их на грузовиках с платформами, а на другом грузовике с платформой был размещён источник питания, их соединял кабель", — приводит слова представителя Пентагона ТАСС.