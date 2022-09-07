Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon ("Гарпун") на автомобильной платформе. Об этом сообщил на брифинге в среду замминистра обороны США Билл Лаплант, назвав эту разработку "невероятной инновацией".
"Мы сняли эти ракеты с корабля и разместили их на грузовиках с платформами, а на другом грузовике с платформой был размещён источник питания, их соединял кабель", — приводит слова представителя Пентагона ТАСС.
Напомним, что в конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара Вооружённых сил России по военной инфраструктуре в порту Одессы противокорабельные крылатые ракеты Harpoon больше не представляют угрозы для нашей страны.
Getty Images / HUM Images