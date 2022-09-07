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7 сентября, 16:55

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon ("Гарпун") на автомобильной платформе. Об этом сообщил на брифинге в среду замминистра обороны США Билл Лаплант, назвав эту разработку "невероятной инновацией".

"Мы сняли эти ракеты с корабля и разместили их на грузовиках с платформами, а на другом грузовике с платформой был размещён источник питания, их соединял кабель", — приводит слова представителя Пентагона ТАСС.

Шойгу заявил об уничтожении пяти установок Harpoon и шести HIMARS

Шойгу заявил об уничтожении пяти установок Harpoon и шести HIMARS

Напомним, что в конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара Вооружённых сил России по военной инфраструктуре в порту Одессы противокорабельные крылатые ракеты Harpoon больше не представляют угрозы для нашей страны.

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Getty Images / HUM Images

Алексей Берковиц

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