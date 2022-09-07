Кадыров показал видео вылета в Донбасс воинов двух элитных подразделений

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения СВО на Украине очередной группы бойцов элитных подразделений "Север" и "Юг". При этом, по словам руководителя региона, для многих воинов это далеко не первая поездка в Донбасс.

Кадыров показал видео вылета в Донбасс бойцов элитных подразделений. Видео © t.me / RKadyrov_95

"В зону проведения специальной военной операции в Донбассе отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений: полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", — рассказал Кадыров в своём телеграм-канале.

По словам главы Чечни, цели военных на территории Украины всё те же: уничтожение нацистов и оказание помощи местному населению Донбасса. По словам чеченского лидера, среди отправившихся бойцов есть обладатели краповых беретов, для многих из них это "далеко не первая отправка в Донбасс".