Кадыров показал видео вылета в Донбасс воинов двух элитных подразделений
Кадыров рассказал об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений "Север" и "Юг"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения СВО на Украине очередной группы бойцов элитных подразделений "Север" и "Юг". При этом, по словам руководителя региона, для многих воинов это далеко не первая поездка в Донбасс.
Кадыров показал видео вылета в Донбасс бойцов элитных подразделений. Видео © t.me / RKadyrov_95
"В зону проведения специальной военной операции в Донбассе отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений: полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", — рассказал Кадыров в своём телеграм-канале.
По словам главы Чечни, цели военных на территории Украины всё те же: уничтожение нацистов и оказание помощи местному населению Донбасса. По словам чеченского лидера, среди отправившихся бойцов есть обладатели краповых беретов, для многих из них это "далеко не первая отправка в Донбасс".
Ранее Лайф писал, что полковник запаса Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине. От огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов, сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".
t.me / RKadyrov_95