Удар по печени и почкам: Миколог предупредил об опасности самолечения мухоморами

В этом году из-за резкого падения дневных температур в подмосковных лесах выросло мало грибов, даже ядовитых, сообщил изданию "Вести Подмосковья" кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский.

По его словам, некоторые энтузиасты даже в мухоморах находят источник лечебных свойств и возможность применения в качестве лекарственных препаратов. Это может обернуться плачевными результатами. К числу наиболее опасных для человека видов относятся красные мухоморы (A. muscaria), ими в народной медицине лечат онкологию, и пантерные (A. panterica), которыми лечат кости, суставы и спазмы головного мозга. Среди мухоморов есть и съедобные, заметил миколог: поплавки (A. crocea), цезарские грибы (A. caesarea), серо-розовые мухоморы (A. rubescens). Но специалист не рекомендует употреблять их в пищу даже в самых малых дозах.

"Люди используют красные мухоморы (A. muscaria) в пищу в небольших количествах и называют это "микродозингом". Да, употребление этого гриба в небольших количествах — один-два грамма — не приводит к острому токсическому отравлению, однако всё-таки токсичные вещества, которые содержатся в грибе, попадают в организм и могут вызывать неприятные последствия, в том числе поначалу бессимптомное повреждение печени и почек. При длительном применении это может привести к серьёзным последствиям. Так что очень рекомендую не делать этого, даже несмотря на всевозможную рекламу со стороны не всегда добросовестных продавцов подобных "лекарств", — отмечает Гмошинский.

Миколог заметил, что даже применение препаратов из грибов официального производства не должно замещать традиционных лекарств. Перед тем как попробовать альтернативную медицину, Гмошинский призывает проконсультироваться с врачами.

По словам специалиста, фору мухоморам по своим свойствам могут дать опята, самые популярные грибы осенью. Они содержат в себе множество полезных веществ — цинк, магний, натрий, калий и железо, медь, фосфор и кальций, а также витамины В2, С, Е, РР. Настойки из этих грибов помогают лечить воспаления, сводить бородавки и даже снижать вредный холестерин в крови. Кроме того, опята используют для омоложения и питания кожи. В зимних опятах также присутствует фламмулин, который препятствует развитию новообразований и онкозаболеваний.

По словам миколога, для подмосковных грибников зимние опята — не до конца изученное поле: их собирают только около 20 лет. Не стоит забывать, что зимние опята содержат большое число токсинов, которые целиком нейтрализуются при как минимум 20-минутной варке.

Употребление этих грибов строго противопоказано детям до десяти лет и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, индивидуальной непереносимостью, а также беременным и кормящим матерям.