Весь карьерный путь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля показывает, что он всегда был против диктатуры, являлся членом Испанской социалистической рабочей партии и принимал живое участие в переходе Испании к демократии, рассказал на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Во-первых, Боррель не квалифицировал Россию и её режим как фашистские. В ходе межпарламентского обмена мнениями в понедельник, отвечая на вопросы, он сослался на высказывание, сделанное предыдущим спикером. Ещё более важно, что жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список Борреля свидетельствуют о том, на чьей он стороне", — сказал Стано, подчеркнув, что любые заявления, утверждающие обратное, противоречат фактам.