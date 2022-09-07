В ЕС кинулись оправдывать Борреля после скандала из-за слов о "фашистской России"
Представитель службы ЕС Стано заявил, что Боррель всегда был против фашизма
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / MARTIN DIVISEK
Весь карьерный путь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля показывает, что он всегда был против диктатуры, являлся членом Испанской социалистической рабочей партии и принимал живое участие в переходе Испании к демократии, рассказал на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Во-первых, Боррель не квалифицировал Россию и её режим как фашистские. В ходе межпарламентского обмена мнениями в понедельник, отвечая на вопросы, он сослался на высказывание, сделанное предыдущим спикером. Ещё более важно, что жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список Борреля свидетельствуют о том, на чьей он стороне", — сказал Стано, подчеркнув, что любые заявления, утверждающие обратное, противоречат фактам.
Дипломат отметил, что Боррель всегда оппонировал режиму Франко, а также участвовал в антифранкистской борьбе и защите демократии и прав человека. Он напомнил, что глава европейской дипломатии был членом социалистической партии и активно участвовал в переходе Испании от диктатуры Франко к демократии.
Напомним, что скандальное заявление Борреля прозвучало 5 сентября на межпарламентской конференции в Праге. Политик, выступая на испанском языке, заметил, что у союзников пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода. МИД РФ уже запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России" и пообещал сделать выводы. А в Кремле заявили, что после этих слов Боррель обнулил себя как дипломат.
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