Медведев объявил Борреля "нерукопожатным существом"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных после скандального высказывания про "фашистскую Россию". Об этом написал в своём телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил мнение, что такие вещи нельзя забывать "никому и никогда", а также назвал слова Борреля "омерзительными", а самого политика — "недалёким".