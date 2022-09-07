Медведев объявил Борреля "нерукопожатным существом"
Зампредседателя Совбеза Медведев предупредил, что Боррелю никогда не простят омерзительных слов о России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных после скандального высказывания про "фашистскую Россию". Об этом написал в своём телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил мнение, что такие вещи нельзя забывать "никому и никогда", а также назвал слова Борреля "омерзительными", а самого политика — "недалёким".
"Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", — подчеркнул Медведев.
Напомним, что скандальное заявление Борреля прозвучало 5 сентября на межпарламентской конференции в Праге. Политик, выступая на испанском языке, заметил, что у союзников пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода. МИД РФ уже запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России" и пообещал сделать выводы. А в Кремле заявили, что после этих слов Боррель обнулил себя как дипломат.