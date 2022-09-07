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7 сентября, 12:46

Эрдоган назвал хламом поставляемое на Украину западное оружие

Запад отправляет на Украину не оружие, а сплошной металлолом. Так прокомментировал военную поддержку Киева президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

"Говорят, что [западное] оружие передаётся... на Украину передаётся всякий хлам", — приводит слова Эрдогана издание Next Bulletin.

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Ранее в ходе пресс-конференции с турецким коллегой президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград закупит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Ирина Фальке

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