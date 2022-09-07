Эрдоган назвал хламом поставляемое на Украину западное оружие
Запад отправляет на Украину не оружие, а сплошной металлолом. Так прокомментировал военную поддержку Киева президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
"Говорят, что [западное] оружие передаётся... на Украину передаётся всякий хлам", — приводит слова Эрдогана издание Next Bulletin.
Ранее в ходе пресс-конференции с турецким коллегой президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград закупит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic