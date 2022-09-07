Полянский пообещал показать "сюрпризы" от России на заседании Совбеза ООН

Россия подготовила "сюрпризы" к созванному США заседанию Совета Безопасности ООН по Украине, рассказал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Он предположил, что на нём инициаторы хотели застать Москву врасплох неудобными темами.

"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место "фильтрации" украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох", — написал Полянский.