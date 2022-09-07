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7 сентября, 18:10

"Что с вами не так?": Вупи Голдберг высмеяла фанатов "Властелина колец" из-за критики темнокожих хоббитов

Вупи Голдберг высмеяла фанатов "Властелина колец" из-за критики темнокожих хоббитов

Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов в сериале "Властелин колец. Кольца власти". Актриса поглумилась над фанатами саги и в шутку задалась вопросом, почему темнокожие не могут быть вымышленными персонажами.

"Не существует ни драконов, ни хоббитов, и вы же знаете об этом. Вы говорите мне, что чернокожие не могут быть вымышленными людьми? Если честно, я не знаю, есть ли клуб хоббитов, который устроит акцию протестов, но думаю, что с вами что-то не так", заявила актриса в YouTube-канале The View.

Также звезда подчеркнула, что смысл жанра фэнтези и заключается в создании лучшего мира, и напомнила о чёрной актрисе Холли Бейли, сыгравшей русалку. Голдберг призвала людей, делающих такие заявления, подняться с диванов и найти новую работу, чтобы самореализоваться, а не зацикливаться на вымышленном мире.

Вышел трейлер сериала по "Властелину колец", и зрители не оценили гендерное разнообразие

Вышел трейлер сериала по "Властелину колец", и зрители не оценили гендерное разнообразие

Ранее Лайф писал, что американский предприниматель Илон Маск раскритиковал сериал "Властелин Колец. Кольца власти". По его словам, сериалу не хватает адекватных мужских персонажей.

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Getty Images / Shahar Azran

Матвей Шандрыголов

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