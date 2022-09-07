"Что с вами не так?": Вупи Голдберг высмеяла фанатов "Властелина колец" из-за критики темнокожих хоббитов

Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов в сериале "Властелин колец. Кольца власти". Актриса поглумилась над фанатами саги и в шутку задалась вопросом, почему темнокожие не могут быть вымышленными персонажами.

"Не существует ни драконов, ни хоббитов, и вы же знаете об этом. Вы говорите мне, что чернокожие не могут быть вымышленными людьми? Если честно, я не знаю, есть ли клуб хоббитов, который устроит акцию протестов, но думаю, что с вами что-то не так", — заявила актриса в YouTube-канале The View.

Также звезда подчеркнула, что смысл жанра фэнтези и заключается в создании лучшего мира, и напомнила о чёрной актрисе Холли Бейли, сыгравшей русалку. Голдберг призвала людей, делающих такие заявления, подняться с диванов и найти новую работу, чтобы самореализоваться, а не зацикливаться на вымышленном мире.