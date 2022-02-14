Вышел трейлер сериала по "Властелину колец", и зрители не оценили гендерное разнообразие

На ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video появился минутный тизер-трейлер сериала "Кольца власти" по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец". В нём интерес зрителей подогревают некоторыми эпичными кадрами.

Фанаты вселенной не преминули прокомментировать увиденное. В комментариях, которых за семь часов с момента публикации ролика набралось более 16 тысяч, начался флешмоб. Зрители на разных языках цитируют одну и ту же фразу писателя Толкина о природе зла.

"Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы", — Джон Р. Р. Толкин.

Комментарии к тизер-трейлеру сериала "Кольца власти" по "Властелину колец" © YouTube / Prime Video

Фанаты, в частности, критикуют гендерное разнообразие в "Кольцах власти". Посты с рассуждениями на эту тему уже появлялись на "Реддите". Кроме того, зрители не в восторге, что над таким масштабным шоу трудятся "новички" без опыта работы над жанром фэнтези. Тем не менее ролик уже набрал 44 тысячи лайков.