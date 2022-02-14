Вышел трейлер сериала по "Властелину колец", и зрители не оценили гендерное разнообразие
Кроме того, они негодуют, что за создание масштабного шоу отвечают люди без опыта работы над жанром фэнтези. За 7 часов ролик посмотрели более 4 млн раз, под ним написали свыше 16 тысяч комментариев.
На обложке кадр из сериала "Кольца власти" по "Властелину колец" © YouTube / Prime Video
На ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video появился минутный тизер-трейлер сериала "Кольца власти" по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец". В нём интерес зрителей подогревают некоторыми эпичными кадрами.
Фанаты вселенной не преминули прокомментировать увиденное. В комментариях, которых за семь часов с момента публикации ролика набралось более 16 тысяч, начался флешмоб. Зрители на разных языках цитируют одну и ту же фразу писателя Толкина о природе зла.
"Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы", — Джон Р. Р. Толкин.
Комментарии к тизер-трейлеру сериала "Кольца власти" по "Властелину колец" © YouTube / Prime Video
Фанаты, в частности, критикуют гендерное разнообразие в "Кольцах власти". Посты с рассуждениями на эту тему уже появлялись на "Реддите". Кроме того, зрители не в восторге, что над таким масштабным шоу трудятся "новички" без опыта работы над жанром фэнтези. Тем не менее ролик уже набрал 44 тысячи лайков.
Amazon рассекретил название сериала по "Властелину колец" в январе. События развернутся за тысячи лет до действий, показанных в уже снятых трилогиях. Дата премьеры первой серии первого сезона — 2 сентября 2022 года.
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