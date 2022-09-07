Режиссёр "Эммануэли" Жюст Жакен умер в 82 года

Умер известный французский режиссёр Жюст Жакен, снявший эротический фильм "Эммануэль" в 1974 году. Об этом пишет информационное агентство Le Monde со ссылкой на официальное заявление секретаря его семьи.

"Жюст Жакен, режиссёр "Эммануэли" с Сильвией Кристель в главной роли, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет", — сказал он и уточнил, что рядом со знаменитым кинодеятелем в последние минуты жизни были жена и дочь.