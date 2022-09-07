Режиссёр "Эммануэли" Жюст Жакен умер в 82 года
Жюст Жакен. Фото © Getty Images / Patrice PICOT / Gamma-Rapho
Умер известный французский режиссёр Жюст Жакен, снявший эротический фильм "Эммануэль" в 1974 году. Об этом пишет информационное агентство Le Monde со ссылкой на официальное заявление секретаря его семьи.
"Жюст Жакен, режиссёр "Эммануэли" с Сильвией Кристель в главной роли, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет", — сказал он и уточнил, что рядом со знаменитым кинодеятелем в последние минуты жизни были жена и дочь.
Ранее Лайф сообщал, что российский актёр Сергей Николаев, известный по ролям в сериалах "Улица разбитых фонарей" и "Тайны следствия", умер на 47-м году жизни.