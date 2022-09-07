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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 18:51
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В США признали ошибкой расширение НАТО на восток и помощь Украине

Главред TAC назвал ошибкой расширение НАТО на восток и поставки оружия Украине

США необходимо прекратить участвовать в украинском конфликте, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной с самого начала, заявил главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не [президент РФ Владимир] Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — говорится в материале.

Как полагает главред TAC, новый виток холодной войны с РФ спровоцирован действиями Штатов, а нынешние попытки победить Россию и унизить её ничем хорошим для американцев не закончатся. Бьюкенен предположил, что лучшим вариантом будет положить этому конфликту конец.

Медведев сравнил расширение НАТО с раковой опухолью
Медведев сравнил расширение НАТО с раковой опухолью

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что включение в НАТО Швеции и Финляндии, а также размещение там ударных вооружений потребует пересмотра подходов к обороне России.

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Анатолий Симоненко
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