США необходимо прекратить участвовать в украинском конфликте, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной с самого начала, заявил главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не [президент РФ Владимир] Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — говорится в материале.

Как полагает главред TAC, новый виток холодной войны с РФ спровоцирован действиями Штатов, а нынешние попытки победить Россию и унизить её ничем хорошим для американцев не закончатся. Бьюкенен предположил, что лучшим вариантом будет положить этому конфликту конец.