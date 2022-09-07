Британский политик рассказал, что добьёт Европу окончательно
Джордж Галлоуэй: Протесты в ЕС из-за энергокризиса добьют Европу окончательно
Недовольство граждан ЕС собственным правительством на фоне энергокризиса станет той самой последней каплей, которая сломает Европу. Таким мнением в интервью Global Times поделился бывший член британского парламента, журналист и политический деятель Джордж Галлоуэй.
"Полагаю, это будет последняя капля, которая переполнит чашу терпения. И сейчас она стала по-настоящему огромной", — прокомментировал ситуацию политик.
Галлоуэй напомнил, что протестные настроения уже охватили Чехию и Францию, такому же риску теперь подвержено и правительство Великобритании. Однако, по мнению журналиста, из всех крупных стран ЕС Германия станет "первой и самой важной деталью в домино, которая рухнет".
"И это будет очень большое домино", — заметил политик.
Напомним: в минувшие выходные более 20 тысяч жителей Праги вышли на митинг с требованием отставки кабмина Чехии, а в понедельник к протестам присоединились тысячи жителей Германии. Лидер партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года.
ТАСС / РА / Wiktor Dabkowski