Недовольство граждан ЕС собственным правительством на фоне энергокризиса станет той самой последней каплей, которая сломает Европу. Таким мнением в интервью Global Times поделился бывший член британского парламента, журналист и политический деятель Джордж Галлоуэй.

"Полагаю, это будет последняя капля, которая переполнит чашу терпения. И сейчас она стала по-настоящему огромной", — прокомментировал ситуацию политик.

Галлоуэй напомнил, что протестные настроения уже охватили Чехию и Францию, такому же риску теперь подвержено и правительство Великобритании. Однако, по мнению журналиста, из всех крупных стран ЕС Германия станет "первой и самой важной деталью в домино, которая рухнет".