Украина в списке: Названы страны, которые позовут в расширенное европейское сообщество

Первое заседание европейского политического сообщества, призванного объединить страны Евросоюза с соседними государствами, запланировано на 6 октября. На мероприятие, которое состоится в Праге, планируется пригласить лидеров десятков государств. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный европейский представитель.

"Первая встреча европейского политического сообщества состоится в Праге 6 октября во второй половине дня непосредственно перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на следующий день", — приводит РИА "Новости" сообщение представителя ЕС.

Политик уточнил, что на саммит позовут лидеров 27 государств – членов ЕС, стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, Грузии, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Турции, Армении и Азербайджана. Ключевыми темами встречи станут текущая ситуация на Украине, энергетический кризис в Европе и экономика. Европейское политическое сообщество не станет альтернативой политике расширения ЕС, добавил источник.

Идея европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он заверял, что Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Макрон ранее подчёркивал, что приглашения направят, в частности, членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнёрства, в которое входят бывшие республики СССР.

Лидер Франции уточнил, что граница предполагаемого европейского политического сообщества на востоке "пройдёт по границам Украины и Молдавии", исключив Россию из будущего проекта.