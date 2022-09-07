В Мелитополе прогремели пять взрывов, сработали средства ПВО

Член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о пяти взрывах, раздавшихся в Мелитополе. Предварительно, по его словам, сработала система ПВО.

Ранее российские силы ПВО, по предварительной информации, сбили не менее десяти украинских ракет в небе над Херсоном. Сообщалось, что над городом не было видно следов от ракет систем ПВО, однако отчётливо слышались звуки взрывов.