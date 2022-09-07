Фигурантов дела о покушении на Макрона обвинили в террористическом сговоре

Фигурантам дела о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона, произошедшего в 2018 году, предъявлены обвинения. Об этом со ссылкой на контртеррористическое отделение прокуратуры Парижа сообщает агентство AFP.

"Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эмманюэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", — пишет агентство.

Обвинения со стороны прокуроров получили 11 мужчин и одна женщина, все они входят в ультраправую группировку Barjols. Группе вменяются преступный террористический сговор и планирование "насильственных действий" в отношении президента Франции.