Фигурантов дела о покушении на Макрона обвинили в террористическом сговоре
Против 12 человек, покушавшихся на Макрона в 2018 году, выдвинуты обвинения
Фигурантам дела о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона, произошедшего в 2018 году, предъявлены обвинения. Об этом со ссылкой на контртеррористическое отделение прокуратуры Парижа сообщает агентство AFP.
"Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эмманюэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", — пишет агентство.
Обвинения со стороны прокуроров получили 11 мужчин и одна женщина, все они входят в ультраправую группировку Barjols. Группе вменяются преступный террористический сговор и планирование "насильственных действий" в отношении президента Франции.
Лайф информировал, что 3 июля 2018 года французская полиция отчиталась о предотвращении покушения на Макрона. Покушение на него должно было состояться 14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Предполагаемым организатором несостоявшегося преступления стал 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй.
ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN