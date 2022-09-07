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7 сентября, 19:48

Фигурантов дела о покушении на Макрона обвинили в террористическом сговоре

Против 12 человек, покушавшихся на Макрона в 2018 году, выдвинуты обвинения

Фигурантам дела о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона, произошедшего в 2018 году, предъявлены обвинения. Об этом со ссылкой на контртеррористическое отделение прокуратуры Парижа сообщает агентство AFP.

"Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эмманюэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", — пишет агентство.

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Обвинения со стороны прокуроров получили 11 мужчин и одна женщина, все они входят в ультраправую группировку Barjols. Группе вменяются преступный террористический сговор и планирование "насильственных действий" в отношении президента Франции.

Лайф информировал, что 3 июля 2018 года французская полиция отчиталась о предотвращении покушения на Макрона. Покушение на него должно было состояться 14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Предполагаемым организатором несостоявшегося преступления стал 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй.

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ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN

Дмитрий Алексиевич

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