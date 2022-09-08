Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять боевые задачи из-за больших потерь

Военнослужащие ещё одной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", — проинформировал он.