Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять боевые задачи из-за больших потерь
Военные 59-й бригады ВСУ в Николаевской области отказались выполнять боевые задачи
Военнослужащие ещё одной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ не предпринимали новые попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, поскольку ранее понесли большие потери в боевой технике и живой силе. Кроме того, в Минобороны сообщали, что военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции.
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