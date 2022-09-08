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Опубликовано 8 сентября 2022, 11:11
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Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять боевые задачи из-за больших потерь

Военные 59-й бригады ВСУ в Николаевской области отказались выполнять боевые задачи

Военнослужащие ещё одной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", — проинформировал он.

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Ранее сообщалось, что ВСУ не предпринимали новые попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, поскольку ранее понесли большие потери в боевой технике и живой силе. Кроме того, в Минобороны сообщали, что военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции.

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Алексей Берковиц
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