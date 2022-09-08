"Урал" не собирается отпускать полузащитника Гаджимурадова в "Спартак"

Екатеринбургский "Урал" не намерен отдавать полузащитника Рамазана Гаджимурадова в столичный "Спартак". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент клуба Григорий Иванов.

"Никто никого не пытается арендовать! Блеф это или не блеф... Может, они хотели, но мы не хотим", — заявил Иванов.