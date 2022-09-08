НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 11:01

"Урал" не собирается отпускать полузащитника Гаджимурадова в "Спартак"

Екатеринбургский "Урал" не намерен отдавать полузащитника Рамазана Гаджимурадова в столичный "Спартак". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент клуба Григорий Иванов.

"Никто никого не пытается арендовать! Блеф это или не блеф... Может, они хотели, но мы не хотим", — заявил Иванов.

Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

Добавим, что Рамазан Гаджимурадов является игроком "Урала" с зимы 2021 года. В этом сезоне он провёл восемь матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одной голевой передачей.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров