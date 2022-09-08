"Урал" не собирается отпускать полузащитника Гаджимурадова в "Спартак"
Екатеринбургский "Урал" не намерен отдавать полузащитника Рамазана Гаджимурадова в столичный "Спартак". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент клуба Григорий Иванов.
"Никто никого не пытается арендовать! Блеф это или не блеф... Может, они хотели, но мы не хотим", — заявил Иванов.
Добавим, что Рамазан Гаджимурадов является игроком "Урала" с зимы 2021 года. В этом сезоне он провёл восемь матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одной голевой передачей.
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ТАСС / Олег Бухарев