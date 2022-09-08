Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля по итогам матча против "Зенита". Соответствующее решение опубликовано на сайте РФС.

"В соответствии со статьёй 90 Приложения Регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Приложения Регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК "Спартак" Гильермо Абаскаля на 30 000 рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, красно-белые и петербуржцы были оштрафованы на 30 тысяч рублей из-за оскорбительных кричалок от болельщиков обеих команд. Также "Спартак" заплатит 20 тысяч рублей из-за "иных нарушений регламента".