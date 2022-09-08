Среди кандидатов на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру министра финансов Канады, этнической украинки Христи Фриланд. Об этом сообщил в четверг сайт канадского телеканала CBC. В материале издания говорится, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в экспертных кругах и в качестве наиболее вероятной преемницы нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга.

Так или иначе, источники телеканала утверждают, что после отставки Столтенберга будущее альянса должно быть сосредоточено именно "в женских руках".

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, у женщины есть некоторый импульс стать следующим генеральным секретарём", — приводит CBС слова высокопоставленного представителя НАТО.

54-летняя Христя Фриланд родилась в городке Пис-Ривере в северной части канадской провинции Альберта. Её отец Дональд Фриланд был адвокатом с английскими и шотландскими корнями, а мать Галина Хомяк родилась в украинской семье. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля", в которых прославлялся Адольф Гитлер.