Учёные нашли связь между плохими новостями в СМИ и ухудшением здоровья

Сотрудники Техасского технологического университета сделали новое открытие. На этот раз они нашли связь между плохими новостями в СМИ и ухудшением здоровья человека. Подробное исследование опубликовано в журнале Health Communication.

Эксперты провели опрос, в котором приняли участие порядка тысячи человек. Так, каждый шестой (16,5%) признался, что при просмотре плохих новостей в соцсетях, СМИ или по телевизору испытывает стресс и сразу начинает чувствовать себя гораздо хуже. Однако учёные отметили интересную особенность: чем больше человек поглощал негативной информации, тем сильнее тяготел к подобного рода новостям, выискивая в потоке всё то, что может вызвать тревогу и страх.

27% опрошенных ответили, что плохие новости вызывают у них "умеренно проблемное" состояние. А около 50% заявили, что не чувствуют на себе никакого влияния или последствий, отметив, что их ничто не может сломить. При этом 74% респондентов пожаловались на сложности с психическим подтекстом, а более 60% заявили о физических проблемах.

Таким образом, эксперты выяснили, что постоянный мониторинг и просмотр негативных новостей может вызвать у людей состояние "повышенной возбудимости", когда кажется, будто весь мир представляет опасность. Поэтому, считают учёные, лучше ограждать себя от всего плохого, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье.