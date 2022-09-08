"Хватит нигилизма": Онищенко предупредил россиян о более опасной инфекции, чем ковид

Грипп может оказаться более опасным, чем ковид, поэтому особенно внимательно следует отнестись к вакцинации детей, находящихся в группе риска. Об этом сказал в своей авторской программе на радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Я бы обратился к родителям — хватит нигилизма и неприятия. Мы наигрались уже с коронавирусом, и, как видите, нам это не очень помогло. С гриппом надо быть более уважительными, потому что грипп, на мой взгляд, более опасная инфекция, чем "корона", — отметил академик РАН.

Он также призвал обязательно вакцинироваться пожилых людей, работников торговли, метрополитена, учителей и журналистов. Онищенко напомнил, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Ежегодно специалисты изготавливают четырёхкомпонентную вакцину, то есть против четырёх штаммов вируса. "Каждый год эти штаммы актуализируются", — подытожил врач.