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8 сентября, 11:00

"Хватит нигилизма": Онищенко предупредил россиян о более опасной инфекции, чем ковид

Онищенко призвал россиян защититься от более опасной инфекции, чем ковид

Грипп может оказаться более опасным, чем ковид, поэтому особенно внимательно следует отнестись к вакцинации детей, находящихся в группе риска. Об этом сказал в своей авторской программе на радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Я бы обратился к родителям — хватит нигилизма и неприятия. Мы наигрались уже с коронавирусом, и, как видите, нам это не очень помогло. С гриппом надо быть более уважительными, потому что грипп, на мой взгляд, более опасная инфекция, чем "корона", отметил академик РАН.

Он также призвал обязательно вакцинироваться пожилых людей, работников торговли, метрополитена, учителей и журналистов. Онищенко напомнил, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Ежегодно специалисты изготавливают четырёхкомпонентную вакцину, то есть против четырёх штаммов вируса. "Каждый год эти штаммы актуализируются", — подытожил врач.

Врач назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и ковида

Врач назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и ковида

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании от гриппа. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По мнению экспертов, эпидемический сезон ожидается напряжённым.

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ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Татьяна Миссуми

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