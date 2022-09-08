"Муки адские": Терапевт перечислил страшные последствия курения
Терапевт Воробьёв рассказал о болезнях курильщиков
Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного общества терапевтов и доктор медицинских наук, рассказал о страшных последствиях, которые ожидают курильщиков. Об этом пишет издание Ura.ru. В первую очередь Воробьёв коснулся темы рака лёгких, которым чаще всего заболевают именно курильщики.
"Муки адские — это рак лёгких. В 90% с лишним случаев рак лёгких связан с курением. Он редко встречается у некурящих", — заявил доктор, добавив, что также у курильщиков встречается и рак мочевого пузыря.
Кроме того, любители сигарет нередко сталкиваются с острым инфарктом миокарда. Вообще, как отметил врач, курение влияет на все ткани и клетки человека.
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