"Муки адские": Терапевт перечислил страшные последствия курения

Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного общества терапевтов и доктор медицинских наук, рассказал о страшных последствиях, которые ожидают курильщиков. Об этом пишет издание Ura.ru. В первую очередь Воробьёв коснулся темы рака лёгких, которым чаще всего заболевают именно курильщики.

"Муки адские — это рак лёгких. В 90% с лишним случаев рак лёгких связан с курением. Он редко встречается у некурящих", — заявил доктор, добавив, что также у курильщиков встречается и рак мочевого пузыря.