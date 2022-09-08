Диетолог рассказала о природных антибиотиках, полезных в сезон простуд

Врач-диетолог Татьяна Залетова раскрыла, какие два продукта можно употреблять, чтобы подготовиться к сезону простуд. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. Так, специалист посоветовала употреблять чеснок, который поможет активировать иммунную систему.

"Исследования показали, что чеснок действительно может активировать нашу иммунную систему и усилить её возможности в борьбе с вирусами. Активнее всего надо есть чеснок перед осенним простудным периодом и во время него", — рассказала врач.

Также не стоит забывать и о втором средстве против простуды. По словам врача, таким природным антибиотиком является базилик.

"Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями", — добавила специалист.

При этом диетолог предупредила, что не стоит полагаться только на природные средства. Если врач выписал вам препараты, то их обязательно нужно применять. Полагаться же только на природные средства, которые, к слову, имеют достаточно низкую эффективность, может быть опасной затеей.